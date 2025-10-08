Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Salih Gıdık Caddesi’nde trafik kazaso meydana geldi.
S.U. yönetimindeki 34 NDZ 490 plakalı otomobille önünden seyreden F.Ö. idaresindeki 06 DNU 146 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden F.Ö. yoldan çıkarak yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan F.Ö.’yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Motosiklet çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA