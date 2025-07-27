Avrupa Birliği, benzinli ve dizel araçlara yönelik yasağını genişletiyor. Bu karar, otomotiv ve ikinci el piyasasını kökten değiştirebilir.

Avrupa Birliği (AB), iklim hedefleri doğrultusunda fosil yakıtlı araçlara yönelik kısıtlamaları daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, yalnızca yeni benzinli ve dizel araç satışlarının değil, bu araçların kiralanmasının da 2030’dan itibaren yasaklanması gündemde.

Kiralık Araçlar Elektrikli Olacak

Bu düzenleme, özellikle Avrupa’daki kiralık araç sektörü ve ikinci el otomobil piyasasında büyük bir dönüşümü beraberinde getirecek.

Almanya merkezli Bild gazetesine konuşan Avrupa Komisyonu kaynakları, kararın taslak halinde olduğunu ancak 2030 sonrası kiralık araçların tamamen elektrikli olması gerektiğini ifade etti.

Bu gelişme, iklim politikaları doğrultusunda daha önce 2035 için planlanan içten yanmalı motor yasağının etkilerini daha erken hissettirebilir.

Otomotiv Sektörünün Derinden Etkiliyor

Kararın en büyük etkisi, Europcar, Sixt ve Hertz gibi büyük araç kiralama şirketlerinde hissedilecek.

Bu şirketler genellikle araç filolarını 1-2 yılda bir yenilediğinden, yasağın devreye girmesiyle 2032’ye kadar kiralık araçların neredeyse tamamı elektrikli hale gelecek.

AB’de satılan yeni araçların yaklaşık %60’ı filo şirketlerine gidiyor. Bu da demek oluyor ki, karar yalnızca kiralık araçlarla sınırlı kalmazsa otomotiv sektörünün üretim ve satış dinamikleri derinden sarsılabilir.

İkinci El Piyasası Etkilenebilir

Yeni düzenleme yalnızca sıfır araçları değil, ikinci el piyasasını da doğrudan etkileyecek. Şirketler ellerindeki içten yanmalı motorlu araçları artık piyasaya daha az sürede sunabilecek.

Bu da ikinci el piyasada benzinli ve dizel araç sayısını azaltabilir, arzın azalmasıyla birlikte fiyatlarda yükseliş yaşanabilir.

Bu sürecin sonunda elektrikli araçların ikinci el pazardaki yaygınlığı artarken, içten yanmalı araçlar daha nadir ve pahalı hale gelebilir.

Üreticiler İçin Kritik Bir Dönüm Noktası

Avrupa otomotiv üreticileri açısından bu karar, ekonomik ve stratejik olarak büyük sonuçlar doğurabilir.

Özellikle içten yanmalı motorlu araçlar için filo siparişlerinin kesilmesi, bu motorların üretimini verimsiz ve maliyetli hale getirebilir.

Bu nedenle bazı üreticilerin, 2030 gelmeden önce bu tip motorları üretimden tamamen kaldırması söz konusu olabilir.