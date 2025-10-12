Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir otomobil takla atarken, 1 kişi hafif yaralandı.

Alışveriş merkezinin merdiveninden düşen yaşlı kadın yaralandı
Alışveriş merkezinin merdiveninden düşen yaşlı kadın yaralandı
İçeriği Görüntüle

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 38 AHB 859, 07 BHS 242 ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

Otomobil Zincirleme Kaza Sonucu Takla Attı Ölümden Döndüler! (1)

Çarpmanın etkisiyle 38 AHB 859 plakalı otomobil takla atarken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA