Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir otomobil takla atarken, 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 38 AHB 859, 07 BHS 242 ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 38 AHB 859 plakalı otomobil takla atarken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.