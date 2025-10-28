Bir otomobilin kontrolünü kaybederek zeytinlik alana girmesinin ardından iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında otomobilin kontrolden çıkarak zeytinlik alana düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Köylüce Mevkii’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 10 AFRR plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytin bahçesine uçtu.

Kazada araçta bulunan H.F. ve M.F. yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.