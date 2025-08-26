F.K. (68) yönetimindeki 50 AAF 668 plakalı otomobil, Göksun-Çardak bağlantı yolu Saraycık Mahallesi girişinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri geldi. Kazada, Süleyman K. olay yerinde hayatını yitirirken, Rauf A, Doğukan K, Seyfettin Y. ve Kemalettin T. sağlık ekiplerinin ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Rauf A. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Doğukan K. ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Otomobilin sürücüsü F.K. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.