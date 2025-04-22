Konya'nın Derebucak ilçesi ile Antalya'nın Manavgat ilçesi arasındaki dağ yolunda otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı. Araç 15 metreden kayalıklara devrildi.

Konya'nın Derebucak ilçesi ile Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kırkkavak Mahallesi arasındaki dağ yolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah A. yönetimindeki otomobil, Derebucak istikametine doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, dağ yolunda yaklaşık 15 metrelik uçurumdan aşağı kayalıklara yuvarlandı. Taklalar atarak ilerleyen otomobil, ağaçlık alanda durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Abdullah A. ile araçta bulunan C.A., D.G., İ.G. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.