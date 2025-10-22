Karaman’da otomobilin uçurma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Başkışla köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.U. idaresindeki 16 CDP 08 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsüyle araçta bulunan Z.D. ve M.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, iple kurulan düzenek ile uçurumdan yukarı çıkarıldı. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alınırken, Z.D.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.