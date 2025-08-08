Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin tıra çarpmasının ardından oluşan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 civarlarında Karapınar Ereğli Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu H.A.H. idaresindeki 42 MA 9502 plakalı otomobil, D.A.’nın kullanmış olduğu 59 AES 407 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yer alan 2 kişi yaralandı.

Kaza'nın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.