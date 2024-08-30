Konya’da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar Kara yolu üzerinde Alabağ mevkisinde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, Rüstem Selman Baş idaresindeki 42 BR 158 Fiat marka otomobil, kavşaktan dönen A.Ç. idaresindeki 63 AHY 623 plakalı tıra çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Rüstem Selman Baş ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü A.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.