Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobilin park halindeki tankere çarpmasının ardından gerçekleşen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Acı kaza, saat 17.40 civarlarında Kahramankazan ilçesinde İstanbul-Ankara yolu üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda gerçekleşti.
Alınan bilgilere göre, K.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu oto lastik tamircisinde lastiklerini yaptıran park halindeki tankere çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Sedat Durmaz (34), Ömer Yılmaz (29) ve Kadir Yılmaz (31) hayatını kaybederken, B.E. (16) ve otomobil sürücüsü K.E. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahaleden sonra yaralılardan K.E. Etimesgut Devlet Hastanesine, B.E. ise Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza anı ise oto lastik tamircisinin güvenlik kamerasına yansıdı.