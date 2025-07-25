Kaza, Kırıkkale-Karakeçili karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (42) idaresindeki 06 CYT 231 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada, sürücü Y.Y. ile birlikte araçta bulunan D.Y. (73), M.Y. (34), A.E.A. (8), O.Y. (5) ve Z.B.Y. (1) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil, incelemelerin ardından otoparka çekildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.