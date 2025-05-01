Evinin önünde tabancayla vuruldu! Evinin önünde tabancayla vuruldu!

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza Çorum (7)

Kaza, Çorum-Ankara karayolu üzerindeki Çöplü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil K. (62) yönetimindeki 19 KT 822 plakalı otomobil kontrolden çıkması neticesinde takla attı.

Kaza Çorum (6)

Araçta yolcu olarak bulunan F.E.K (27), S.K. (5), A.E (55), A.S (82), E.M.E (53) yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza Çorum (1)

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Kaynak: İHA