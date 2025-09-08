Sivas’ın Gürün ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Sivas’ın Gürün ilçesinde gerçekleşti. Gürün istikametinden Sivas istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 06 EC 2236 plakalı otomobil, Gürün’e bağlı Karaören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Takla atarak duran otomobil sürücüsünün yanı sıra araçta bulunan A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.