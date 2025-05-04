Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karacadere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.’nin (46) kullandığı 42 AJH 67 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü M.B. ile yanında yolcu olarak bulunan B.Y. (41) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü vücudunda bulunan kırıklar nedeniyle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.