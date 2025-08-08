Konya’nın Derebucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ü, ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kaza, Beyşehir-Derebucak-Antalya kara yolunun Gembos Ovası mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, R.K. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen araçta bulunan sürücü R.K. ile yolcular M.K., G.K., Y.E.K. ve Y.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu daha ciddi olan 3 yaralı, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya’daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.