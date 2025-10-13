Karaman’da kontrolden çıkan Tofaş marka otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada sürücü baba ile 3 yaşındaki kızı yaralandı.

Kaza, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.U. (33) idaresindeki 42 ACL 417 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada sürücüsü C.U. ile araçta bulunan 3 yaşındaki kızı A.M.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan baba ve kızı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.