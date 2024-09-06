Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazaya karışan otomobil sürücüsü aracını kaza yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. (19) idaresindeki paket servisi yapan 42 AVH 405 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 K 0787 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü R.Y. yaralanırken diğer araç sürücüsü aracını kaza yerinde bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı R.Y. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.