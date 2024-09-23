Çankırı’da kontrolden çıkan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, il merkezi İstasyon Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. (22) idaresindeki 06 EE 5591 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen A.K.C. (39) yönetimindeki ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.D. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan A.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.