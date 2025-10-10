İddiaya göre, ilçede emlakçılık ve araç alım satımı ile uğraşan Tolga Can B., otomobili ile balkon tepe mevkiine gitti ve burada araçta bulunan av tüfeği ile göğsüne ateş etti.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tolga Can B.‘nhayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tolga Can B.‘nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, Konya’da Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.