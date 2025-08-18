Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobil çarpışırken, savrulan otomobil trafoya çarptı. Kazadan sonra trafoda çıkan yangını vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tavlusun Mahallesi Atatürk 1. Cadde ve Aydınlar Sokak kesişiminde gerçekleşen trafik kazasında C.K. idaresindeki 34 MOA 875 plakalı otomobil ile G.B. yönetimindeki 38 RT 837 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmadan sonra 34 MOA 875 plakalı otomobil sokakta olan trafoya çarptı.

Trafoda yangın çıkarken, yangını çevrede bulunan vatandaşlar söndürerek büyük bir tehlikeyi önledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme sürdürdü. İncelemelerden sonra kazaya karışan iki otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.