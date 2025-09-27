Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Türkeli istikametine seyir halinde olan Ahmet Çalışkan yönetimindeki 41 ANS 596 plakalı otomobil, Türkeli İlçesi Güllüsu mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü Ahmet Çalışkan ile araçta bulunan Gülay Çalışkan ve Rafet Çalışkan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA