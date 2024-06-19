Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeyken yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobildeki aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan yolan çıkıp memleketleri Samsun yönüne giden Adem Şenel’in (48) yönetimindeki 55 SA 822 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy D-100 kara yolu Bacakoğlu köyü kavşağında yolun sağındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile beraber eşi Vildan (47), kızı Dilara, oğulları Adem Emre (14) ve Ahmet Emir (10) yaralandı.

Kaza yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dilara Şenel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı çocuklardan Ahmet Emir’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.