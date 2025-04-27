Tokat’ın Niksar ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 79 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Niksar-Ünye kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 79 yaşındaki Mehmet Yılmaz’ın kullandığı 60 NB 540 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.T. (43) idaresindeki 52 AEP 070 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Yılmaz ve yanında bulunan eşi G.M. Yılmaz (76), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Mehmet Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. G.M. Yılmaz’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeni ve tarafların kusur durumunun yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini bildirdi.