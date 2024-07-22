Edinilen bilgiye göre, Çankırı’nın Eldivan ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında, kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.L. (74), O.E.Ç. (18), Y.T.B. (18) ve L.Y. (63) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan L.Y.’nin (63) hayati tehlikesini olduğu öğrenildi. Diğer 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza alanında yol güvenliği sağlayan trafik ekipleri, bir süreliğine araçların geçişi tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.