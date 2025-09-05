Kaza, Aksaray-Konya karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine doğru seyir halinde olan Mahmut Can Y. (27) idaresindeki 68 ACG 101 plakalı otomobil, iddiaya göre köy yolundan karayoluna çıkan Hasan A. (68) yönetimindeki 68 HA 511 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolda ters dönerken, otomobil ise şarampole uçtu. Kazada sürücü Hasan A. ile diğer araçta bulunan Dudu A. (81), Gizem Betül A. (19) ve Kemal A. (75) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ve jandarmanın bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.