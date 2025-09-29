Türkiye’nin otomotiv sektöründe gümrük vergilerini yeniden düzenlemesi, son dönemde satışları gerileyen Çinli üreticiler için adeta can simidi oldu. Düzenleme öncesinde yüzde 60’a varan vergi yüküyle rekabet etmekte zorlanan Çinli markalar, artık yüzde 35 seviyesindeki gümrük tarifesiyle daha rahat nefes alıyor. Kararın ardından markalar, liste fiyatlarında 300 bin liraya yaklaşan indirimlere giderek tüketicilere kampanyalar sunmaya başladı.

Türkiye’nin otomotiv sektöründe, AB ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışında kalan ülkelere uyguladığı gümrük vergilerini standart hale getirmesi, en çok son dönemde pazar payı kaybı yaşayan Çinli markalara yarar sağladı. Daha önce yüzde 60’a varan vergi yüküyle Türkiye’ye otomobil ithal eden Çinli üreticiler, artık toplamda yüzde 35’lik vergi ile araç getirebilecek. Kararın açıklanmasının hemen ardından birçok Çinli otomobil markası 300 bin liraya varan indirimler ve sınırlı stoklar için ek kampanyalar duyurmaya başladı.

Yatırım Fırsatları Yeniden Masada

Yeni tarife Çinli markalara nefes aldırdı. Özellikle BYD’nin aldığı teşvikler ve hâlihazırda Türkiye’de yatırım yapan üreticiler açısından rekabet koşulları zorlaşabilir. Öte yandan, Chery ve SAIC gibi üreticilerin uzun süredir beklettiği yatırım planlarının yeniden gündeme gelmesi, kararın Türkiye lehine doğurabileceği en önemli fırsat olarak öne çıkıyor.

Kampanyalar Peş Peşe Geldi

Kararın duyurulmasıyla birlikte Çinli markalardan fiyat hamleleri gecikmedi.

SAIC bünyesindeki MG, HS Luxury modelinde 259 bin liralık indirim yaparak fiyatı 2 milyon 380 bin liraya düşürdü. MG7’de ise 180 bin liralık indirimin ardından yeni başlangıç fiyatı 2 milyon 795 bin lira oldu.

Chery, Omoda 5 Pro modelini 2 milyon 145 bin liradan 1 milyon 790 bin liraya, Tiggo 8 Pro’yu ise 2.8 milyon liradan 2.2 milyon liraya çekti.

Jaecoo 7, 2 milyon 550 bin liralık etiketini 2 milyon 150 bin liraya indirdi.

Ne değişmişti?

Türkiye, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması yaptığı 24 ülke dışındaki tüm ülkeler için gümrük vergilerini eşitledi. Yeni uygulamaya göre elektrikli ve şarj edilebilir hibritlerde yüzde 10+30, benzinli, dizel ve hibritlerde ise yüzde 10+25 oranında vergi uygulanacak. Bu düzenleme, daha önce Çin ve ABD gibi ülkelerden ithal edilen araçlara getirilen yüksek vergilerin aşağı çekilmesi anlamına gelirken, Japonya, Meksika, Tayland ve Güney Afrika gibi ülkeleri dezavantajlı konuma düşürdü.