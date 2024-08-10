Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Samsun yolu üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrası kayganlaşan yolda ilerlemekte olan Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.