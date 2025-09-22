Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirdiği otomobil şarampole devrildi. Kazada, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazadan sonra bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

Kaza, Kuruçeşme Mahallesi Ünlüce bağlantı yolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, 41 AOM 125 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Muharrem A. (41), henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Müzeyyen ve çocukları Medine, Meryem ve Melek A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkarılan ve ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.