Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.K. idaresindeki 58 PB 791 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Savrulan araçta yolcu olarak bulunan H.Z. ve S.Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. S.Z.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.