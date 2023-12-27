Türkiye otomobil pazarında heyecanlı günler yaşanıyor! 2024'e sayılı günler kala, satılan en ucuz 10 otomobil belli oldu. Bu araçlar, bütçe dostu fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte, Türkiye'de tercih edilebilecek en uygun otomobillerin detayları...
FIAT EGEA
Fiat Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Aralık fiyatı: 854.900 TL
RENAULT CLİO
Renault Clilo equilibre 1.0 SCe 65 hp
Aralık fiyatı: 852.000 TL
RENAULT TALİANT
Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
Aralık fiyatı: 837.900 TL
CİTROEN C3
Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 hp - 5 İleri Manuel
Aralık fiyatı: 825.200 TL
SEAT IBIZA
Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style
Aralık fiyatı: 825.000 TL
HYUNDAİ İ20
Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel
Aralık fiyatı: 874.000 TL
Kampanyalı Aralık fiyatı: 799.000 TL
FİAT EGEA SEDAN
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Aralık fiyatı: 832.900 TL
Kampanyalı Aralık fiyatı: 794.900 TL
FİAT PANDA
Fiat Panda City 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli
Aralık fiyatı: 802.900 TL
Kampanyalı Aralık fiyatı: 792.900 TL
KİA PİCANTO
Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin
Aralık fiyatı: 790.000 TL
Kampanyalı Aralık fiyatı: 780.000 TL
HYUNDAİ İ10
Yeni Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel
Aralık fiyatı: 760.000 TL
Kampanyalı Aralık fiyatı: 710.000 TLKaynak: Haber Merkezi