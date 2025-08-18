Çorum'un Alaca ilçesinde gerçekleşen talihsiz olayda, kaldırıma çıkarak ağaca çarpan otomobil yandı.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Fatih K. idaresindeki 19 AAT 481 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobil ise çarpmanın etkisiyle yanmaya başladı.

Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde çıkan yangın ise Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.