Eğer otomatik bir arabanız varsa, dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Otomatik vites otomobil kullanırken yapılan hatalar, büyük tehlikelere ve yüksek maliyetlere yol açabilir. İşte otomatik vitesli araç kullanırken yapmamanız gereken 6 kritik hata:

1. Yokuş Aşağı Boş (N) Konumunda İnmeyin

Boş konumdayken yokuş aşağıya inmek, aracınızı hızlandırmaz, aksine yavaşlatır. Bu durumda şanzıman, motora giden yakıtı keser ve uygun yağlama yapılamaz, bu da aracınıza ciddi zararlar verebilir.

2. Hareket Halindeyken Vites Değiştirmeyin

Hareket halindeyken geri vitesten sürüş konumuna geçmek gibi vites değişiklikleri yapmak, fren yerine şanzımanı kullanmak anlamına gelir. Bu durum, şanzıman bandınızın aşınmasına neden olur. Şanzıman bandının onarımı ve değiştirilmesi pahalı ve zaman alıcıdır.

3. Uzun Süre Bekleyecekseniz Vitesi D Konumunda Bırakmayın

Market alışverişi veya uzun trafik ışıklarında bekleme gibi durumlarda aracınız çalışır vaziyetteyken vitesi P veya N konumuna alarak el frenini çekmelisiniz. Bu, kavrama ve şanzımanın aşırı ısınmasını önler.

4. Benzin Seviyesine Dikkat Edin

Depodaki benzin seviyesini düşük tutmaktan kaçının. Otomatik vitesli araçlarda yakıt, farklı parçaların yağlanmasını sağlar ve motorun düzgün çalışmasını destekler. Yakıt seviyesi düşük kaldığında bu parçalar hızla aşınır.

5. Aracınıza Aşırı Yüklenmeyin

Ağır yükler, şanzımanın aşırı ısınmasına ve erken aşınmasına neden olabilir. Ağır yük taşımanız gerekiyorsa, aracınızın kapasitesine uygun yükler taşıdığınızdan emin olun veya çekici kullanın.

6. Şanzımana Su Kaçırmayın

Şanzımanın içine su girmesi, debriyajdaki sürtünme sağlayan parçaların zarar görmesine neden olabilir. Bu durum, debriyaj plakalarının birbirine tutulmasını sağlayan yapışkan maddenin çözülmesine yol açar ve büyük masraflar çıkarır.