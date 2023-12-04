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Samsun’da karşı şeride geçerek otobüsle kafa kafaya çarpışan otomobilin parçalara ayrıldığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu 61. kilometresi Kavak ilçesi Üçhanlar mevkisinde saat 14.25’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun yönüne seyir halinde olan sürücü Hasan Camcı’nın (61) kullandığı 55 LF 977 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjden karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Murat Ateş yönetimindeki 60 TY 636 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobil parçalara ayrıldı.

Meydana gelen kaza sonrası sürücü Hasan Camcı ve yanında bulunan yolcu Oğuzhan Camcı (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otobüste bulunan muavin Ömer Faruk Durdu ve yolculardan Belgin Havsa Sarı ve Ahmet Utku Çolak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.