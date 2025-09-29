Toplu ulaşım kullanan Ankara’da yaşayan Yozgatlılar ve Ankaralı vatandaşlar için EGO Genel Müdürlüğü son dakika duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamayla bazı güzergâhlarda sefer değişikliği yapıldığı açıklandı. EGO Genel Müdürlüğü yapmış olduğu duyurular ile bazı otobüs hatlarında güzergah değişikliği yapıldığı bazı güzergahlarda ise ek sefer düzenlemesi yapıldığını açıkladı. Toplu ulaşımda otobüs kullanan Ankaralıların yapılan duyuruları dikkate almaları istendi.

Değişiklik Yapılan Hatlar Hangisi?

EGO tarafından yapılan açıklamada güzergah değişikliği yapılan hatlar duyuruldu. Yapılan açıklamada değişiklik yapılan hatlar şu şekilde açıklandı: Vatandaşlarımızdan gelen talepler neticesinde, 558 İstanbul Yolu Metro İstasyonu-Yeni Batı Mahallesi hattımızın güzergâhında 18.09.2025 Perşembe tarihi itibariyle başlanmak üzere krokide belirtilen şekilde düzenleme yapılacaktır

Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesinde ikamet vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler üzerine daha etkin ve verimli bir ulaşım hizmeti sunmak amacıyla; 485 Sıhhiye-Ulus-Güzelhisar-Altınova-Balıkhisar nolu hat güzergahında değişiklik yapılmış olup, 22.09.2025 tarihi itibariyle aşağıda bulunan güzergâhta hizmet verilmeye başlanacaktır.

Kuruluşumuz Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığına Bağlı 2.Bölge Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü hizmet alanları içerisinde bulunan ve Yükseltepe Otobüs Hareket Noktasından yönlendirilmekte olan “282 Yükseltepe-Beşevler” hat numaralı araçlarımızın kullanmış olduğu Trakya Caddesi ‘nin yapılan trafik düzenlemesinden dolayı tek yön olması nedeni ile güzergâh değişikliği yapılmak zorunda kalınmış olup; Uygulamaya 23.09.2025 (Salı) günü başlanılacak olup yolcularımıza önemle duyurulur.

464 Ek Sefer Eklendi

464 Nolu Hatta İlave Servis Kuruluşumuzca sunulan ulaşım hizmetleri kapsamında, Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı ve mahalle sakinlerinden gelen yoğun talepler doğrultusunda, ulaşımlarını rahat sağlayabilmelerine yönelik yapılan planlamada 464 Subayevleri-Ulus-Emek-Bahçelievler nolu hattımızın hafta içi mevcut servis saatlerine (07.00, 07.45. 15.45 ve 17.45) ilave olarak saat 11.00’de 11491 numaralı (Bahriye Uçok Parkı isimlendirmeli) duraktan başlayacak şekilde ilave servis düzenlemesi yapılmış olup, 29.09.2025 tarihi itibariyle hizmete sunulacaktır. Araçlarımızın güncel hareket saatleri ve güzergâh bilgilerine Ego Cepte uygulaması ile Kuruluşumuzun resmî web sitesi olan www.ego.gov.tr adresinde yer alan şehir içi ulaşım bilgi sisteminden ulaşılabilmektedir. Yolcularımıza önemle duyurulur.

167 Hattında Değişiklik

167 Hattı da güzergah değişikliği yapılan hatlar arasında yer aldı. Ankaralıların yeni sefer düzenlemelerini dikkate almalarını ve yeni güzergahları kullanmalarını istedi.