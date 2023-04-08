Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Boğazlıyan İlçe Başkanlığı tarafından da bu konu hakkında bir açıklama paylaşıldı.

Başkan İmamoğlu’nun Amasya ve Tokat Halk Buluşması’na gitmek isteyen Boğazlıyanlar için ilçe merkezinden otobüs kalkacağı söylendi.

İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada ise, “10 Nisan 2023 pazartesi günü 13. Cumhurbaşkanı Adayı Yardımcısı İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Amasya ve Tokat illerimizde Halk buluşması yapacaktır. Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından tüm halkımız davetlidir. 10 Nisan Pazartesi günü sabah saat 08.00’da Boğazlıyan Cumhuriyet Meydanından otobüs hareket edecek olup tüm halkımız davetlidir. 11.30 Merzifon Cumhuriyet Meydanı, 13.00 Amasya anıt meydanı, 15.30 Tokat Cumhuriyet Meydanı” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Tokat'a geliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partilerde seçim hareketliliği yaşanıyor. Aday adaylarının belirlenmesinin ardından şimdi de adayların sahaya çıkmasıyla hareketlenme dönemi başladı. Millet İttifakı'nın seçim kampanyaları dâhilinde milletle buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Nisan Pazartesi günü Amasya ve Tokat’a gidecek.

PROGRAMI BELLİ

İmamoğlu'nun öğleden sonra Amasya'dan Tokat'a gelmesi bekleniyor. İmamoğlu'nun Tokat Programı ise şöyle; Cumhuriyet Meydanı'nda halk buluşma, Taşhan esnaf gezisi, Tokat'taki depremzede misafirlerle iftar, gençlerle sohbet. Zekiye Doğan