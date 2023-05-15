Yozgat’ta 3 yaşında atipik otizm teşhisi konulan Murat Üstüntaş’ın ailesi, ilk etapta zorlu bir süreçten geçmesine rağmen oğullarının sevgi dolu kalbi sayesinde yeniden hayata tutundu. Ailesinin sevgisi ve aldığı eğitimler sayesinde gelişim gösteren Murat, henüz 3 yaşında kendiliğinden okuma yazma öğrendi. Murat’ı hayata hazırlamak ve gelişimini sağlamak için çaba gösteren fedakar anne Zarife Üstüntaş, çok iyi görsel ve duyusal hafızaya sahip olan ve okuma yazmayı öğrenen oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Oğlunun Bozok İlköğretim Okulunda özel eğitimini sürdürdüğünü de belirten anne Üstüntaş, kendi imkanlarıyla İngilizce başta olmak üzere bazı yabancı dillere ilgisinin olduğunu da ifade etti.

Oğlunun eğitimi yanı sıra kendi eğitimine de önem veren anne Üstüntaş, açıktan bitirdiği lise eğitiminin ardından üniversite eğitimine de devam etmek istiyor. Otizmli birey annesi olmanın zorluklarını da anlatan anne Üstüntaş, Yozgat’ta 0-6 yaş üstü otizmli bireylerin de faydalanabileceği otizm merkezlerinin kurulmasını temenni etti.

Kur’an-ı Kerim’e de ilgisi olan oğlunun hafızlık eğitimi alacağını söyleyen anne Üstüntaş, “Oğlumun daha iyi yetişmesi için maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Bu hastalığın tek ilacı ilgi ve eğitim. Oğluma 3 yaşında atipik otizm teşhisi konuldu. O yaşta kendiliğinden okuma yazma öğrendi. Otizmli çocuklarda bazen bu durum görülüyormuş. Çarşı da gezerken tabelaları okuduğunu fark ettim eve geldiğimde kitap okuttum, okudu. O günden sonra eğitimine başladık. Görsel ve duyusal hafızası çok iyi olduğu için İngilizce ve bazı yabancı dilleri de öğrenmeye başladı. Şimdi de Kur’an-ı Kerim öğrenip hafız olması için müftülük çalışanlarından eğitim alacak.” dedi. İHA