Accor ve Fairmont gibi dünya çapında tanınan markaların üst yönetiminde görev alan Sezgin, girişimcilik alanındaki yatırımlarıyla da öne çıkıyor.

Eğitim ve Aile Geçmişi

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Yiğit Sezgin, akademik altyapısını iş hayatına taşıdı. İş dünyasına olan ilgisi ise aile kökenlerinden geliyor. Dedesi Rıfat Zeynioğlu’nun iş çevrelerindeki etkisi, Sezgin’in genç yaşta iş hayatına yönelmesinde belirleyici rol oynadı.

Küresel Markalardaki Yönetim Görevleri

Sezgin, otelcilik kariyerinde önemli basamakları hızla çıktı. Accor Grubu’nda Dünya Ticaret Başkanı (Chief Commercial Officer) olarak görev aldı ve markanın global ticari stratejilerine liderlik etti.

Daha sonra Fairmont Hotels & Resorts bünyesinde Global Marka ve Ticari İşler Sorumlusu (Chief Brand & Commercial Officer) unvanıyla görev yaptı. Bu dönemde markanın dünya genelindeki stratejik gelişim süreçlerini yönetti, marka algısını güçlendiren projelere imza attı.

Girişimcilik Yolculuğu

Kurumsal deneyimlerini girişimcilik sahasına da taşıyan Yiğit Sezgin, Clé & Partners şirketinin kurucu başkanlarından biri oldu. Turizm, marka yönetimi ve lüks yaşam alanlarına odaklanan şirketle Dubai, Katar ve Bahreyn gibi pazarlarda projeler geliştirdi.

Sektördeki Konumu

Sezgin, yalnızca yönetici kimliğiyle değil; ticari zekâsı, stratejik vizyonu ve uluslararası deneyimiyle de tanınıyor. Lüks otel segmentinde müşteri deneyimi, marka değeri ve sadakat programları üzerine geliştirdiği modeller, sektörde örnek uygulamalar arasında gösteriliyor.