Bir otel odasında kalan 23 yaşındaki Burak Kartal, sabah saatlerinde arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Edinilen bilgilere göre, Burak Kartal, dün gece saatlerinde iki arkadaşıyla birlikte söz konusu otele giriş yaptı. Üç arkadaş geceyi aynı odada geçirdi.

Sabah saatlerinde uyanan arkadaşları, Kartal’ın yatağında hareketsiz yattığını fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, genç adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri otel odasında detaylı çalışma yaparken, Kartal’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Burak Kartal’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucuyla netlik kazanacak.

Olay, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde Küçükçekmece’ye bağlı Kartaltepe Mahallesi Eren Sokak’ta bulunan bir otelde meydana geldi.