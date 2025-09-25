Son Tarih 30 Eylül

YKS ek tercih süreci 30 Eylül'e kadar devam edecek. Üniversiteye girmek için tercih yapan ve bir kuruma yerleşemeyen adaylar için ikinci tercih süreci başladı. ÖSYM, açıklamasında ek yerleştirme tercihlerini alınmaya başlandığını kaydetti. ÖSYM, açıklamasında adayların ek yerleştirme tercihlerini 25 - 30 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesi üzerinden yapabilecekleri belirtildi. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

ÖSYM’den Önemli Duyuru

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YKS sonuçları doğrultusunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2025-YKS ek yerleştirme tercihlerini, 25-30 Eylül'de T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Yapılan açıklamada adayların tercihlerini vermeden önce Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatli bir şekilde incelemeleri gerektiği ifade edildi. Tercih süreci 30 Eylül 23.59'da sona erecek.