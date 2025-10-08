Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi yaptığı açıklamasında e-YDS sınav başvurularının başladığını duyurdu. Sınav 25 Ekim'de 4 merkezde düzenlenecek. Bu merkezler arasında Yozgat bulunmuyor.

e-YDS başvuruları başladı

ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) için başvuruların başladığını açıkladı. Adaylar başvurularını 16 Ekim tarihine kadar yapabilecek.

Sınav 25 Ekim tarihinde 4 ana merkezde düzenlenecek. Sınav merkezine 13.30'dan sonra öğrenci alınmayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 25 Ekim'de yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) başvuruları başladı

Hangi İllerde Düzenleniyor?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce, 25 Ekim'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav başvuruları, 16 Ekim'e kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapılabilecek. Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre, Ankara'da 4 bin 376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 kontenjanla sınırlı olacak.

Kontenjan Dolduğunda Sistem Engelleyecek

Yapılan açıklamada adayların sınav ücreti ödeme sırasında göre kontenjana dâhil edileceği ifade edildi. Kontenjanın dolması durumunda adayın sınav ücretini ödemesi sistem tarafından engellenecek.