Bu lezzetlerden biri olan peksimet, özellikle Ramazan ayında Yozgatlıların sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor.

Yöredeki fırıncılar tarafından özel olarak üretilen peksimet, hem besleyici özelliği hem de uzun süre bayatlamadan saklanabilmesiyle dikkat çekiyor.

RAMAZAN GELENEĞİ: PEKSİMETİN YAPILIŞI

Yozgatlılar arasında “bağısımet” olarak da bilinen peksimet, un, tuz, su, yoğurt ve tereyağı gibi temel malzemelerle hazırlanıyor.

Yozgat’ta Ramazan ayı boyunca yoğun bir şekilde yapılan bu ekmek, özellikle yaşlı kesim tarafından tercih ediliyor.

Fırıncılar, peksimetin yapım sürecini detaylı bir şekilde anlatıyor: “Peksimet, yalnızca Ramazan ayında yapılır. Ramazan dışında çok az miktarda üretilir. İçeriğinde tereyağı, yoğurt, tuz ve un bulunur. Genellikle sütle veya çorbayla ıslatılarak tüketilir.”

Peksimetin yapımında öncelikle hamur yoğruluyor. Yoğrulan hamur daha sonra haşlanarak şekillendiriliyor.

Hamurun kabarması için bir süre bekletilmesinin ardından, bir gün boyunca kurumaya bırakılıyor. Bu kurutulma süreci, peksimetin karakteristik kıvamını ve dayanıklılığını kazandırıyor.

Fırıncılar, bu ekmek çeşidinin doyurucu olmasının yanı sıra, mideyi rahatsız etmemesi nedeniyle de tercih edildiğini vurguluyor.

KÜLTÜREL VE SOSYAL BAĞLAM

Peksimet, Yozgat’ın Ramazan ayındaki sosyal yaşamında da önemli bir yer tutuyor. Aileler, sahurda peksimet tüketerek enerjik bir güne başlıyor.

Aynı zamanda, bu geleneksel lezzet, komşularla ve akrabalarla paylaşılan bir yiyecek olarak da öne çıkıyor.

Peksimetin hazırlanması ve tüketimi, Yozgatlıların kültürel bağlarını güçlendirirken, nesilden nesile aktarılan bir gelenek haline geliyor.

Yozgat’taki fırınlar, peksimeti yıl boyunca sürdürülebilir bir şekilde üretme çabası içindeler. Fırıncılar, Ramazan dışında talep olduğunda da peksimet üretimi yapmaya özen gösteriyor. Ancak, bu lezzetin asıl zamanı ve ruhu, Ramazan ayıyla birleşiyor.

GASTRONOMİDEKİ YERİ

Yozgat mutfağının önemli bir parçası olan peksimet, sadece bir ekmek türü olmanın ötesinde, bölgenin gastronomi haritasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Bu geleneksel ürün, hem besleyici özellikleri hem de uzun raf ömrü ile Yozgat’ın yerel mutfağını zenginleştirirken, bölgenin turistik değerine de katkıda bulunuyor.

Yozgat’ın peksimeti, sadece bir yiyecek olmanın ötesinde, kültürel bir miras niteliği taşıyor. Ramazan ayı boyunca sofralardan eksik edilmeyen bu özel lezzet, Yozgatlıların gelenek ve göreneklerini yaşatmaya devam ediyor.

Yozgat, peksimet gibi özgün tatlarıyla, gastronomik anlamda da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.