Osman Kaya’nınkim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Osman Kaya kimdir? İşte detaylar…

OSMAN KAYA KİMDİR?

Yönetmen, yönetmen yardımcısı, oyuncu Osman Kaya, 12 Ağustos 1980, İstanbul doğumludur.

Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Osman Kaya, yönetmenlik kariyerinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Lise Defteri, Emret Komutanım, Karadağlar, Kurt Kanunu, Acayip Hikayeler ve Kaçak dizileri ile sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Kaya, Beyza'nın Kadınları ve Banyo gibi projelerde de yardımcı yönetmen ve ikinci yönetmen olarak görev aldı.

Osman Kaya'nın kariyerinde önemli bir dönüm noktası, 2014 yılında yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın üstlendiği Filinta dizisinde yaşandı. 2015 yılında Filinta dizisinde yardımcı yönetmenlikten asıl yönetmenliğe terfi eden Kaya, bu geçiş ile sektördeki yeteneklerini daha geniş bir kitleye tanıttı.

2003 yılından bu yana birçok film ve dizinin yönetmenliğini üstlenen veya yönetmen ekibinde yer alan Osman Kaya, sinema sektöründe sürekli olarak yeni projelerle adından söz ettiriyor. Yönetmenlik kariyerinde elde ettiği başarılarla dikkat çeken Kaya, Türk sinemasının geleceği açısından önemli bir isim olarak öne çıkıyor.

YÖNETMENİ OLDUĞU FİLM VE DİZİLER:

Kırmızı Kamyon (TV Dizisi 2021)

Aynen Aynen (TV Dizisi 2021)

Sevgili Geçmiş (TV Dizisi 2021)

Deliler Fatih’in Ormanı (Sinema Filmi 2018)

İsimsizler (TV Dizisi 2017)

Babam ve Ailesi (TV Dizisi 2016)

Filinta "Bin Yılın Şafağında" (TV Dizisi 2015)

SENARYOSUNU YAZDIĞI DİZİ:

Yasak Elma (TV Dizisi 2007)

ROL ALDIĞI DİZİLER:

Yasak Elma (TV Dizisi 2007)

Yönetmen Yardımcısı Olduğu Film ve Diziler:

Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi" (TV Dizisi 2014)

Kaçak (TV Dizisi 2013-2014)

Kurt Kanunu (TV Dizisi 2012)

Acayip Hikayeler (TV Dizisi 2012)

Karadağlar (TV Dizisi 2010)

Kahramanlar (TV Dizisi 2009)

Kampüste Çıplak Ayaklar (Sinema Filmi 2009)

Paramparça Aşklar (TV Dizisi 2008)

Kayıp Prenses (TV Dizisi 2008)

Kelebek Çıkmazı (TV Dizisi 2007)

Sıla (TV Dizisi 2007)

Emret Komutanım (TV Dizisi 2005)

Beyza'nın Kadınları (Sinema Filmi 2005)

Banyo (Sinema Filmi 2005)

Çınaraltı (TV Dizisi 2004)

3. Tür (TV Dizisi 2004)

Lise Defteri (TV Dizisi 2003)