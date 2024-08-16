Osman Kavala, 1957 yılında Paris, Fransa'da doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul Robert Lisesi'nde başlayan Kavala, lisans eğitimini Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır.

Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefatının ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak görev almış, ayrıca Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi ve Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi) gibi birçok iş ve toplumsal kuruluşta Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Osman Kavala, Türkiye aleyhine ajanlık faaliyetleri yürüttüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını finanse ettiği iddialarıyla “Kızıl Soros” olarak anılmaktadır. 19 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınmış, ardından 1 Kasım 2017 tarihinde "Anayasayı ihlal" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştır.