Osman Barış Özkan'ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Osman Barış Özkan kimdir? İşte detaylar…

Bursa'nın köklü otellerinden Çelik Palas'ın uzun yıllar Genel Müdürü olarak görev yapan ve son olarak Mövenpick Hotel Thermal Spa Bursa’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak bilinen Osman Barış Özkan'ın vefat ettiği duyuruldu.

OSMAN BARIŞ ÖZKAN KİMDİR VE NASIL VEFAT ETTİ?

Osman Barış Özkan, kariyerine Bursa Çelik Palas Oteli’nde Genel Müdür olarak başlamış, ardından İstanbul'un prestijli otellerinden The Plaza Otel’de Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Özkan, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

1 Ağustos Perşembe günü Levent Afet Yolal Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek