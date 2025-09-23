Enerji altyapısı, elektrik malzemeleri, LED üretimi ve uluslararası projelerde yer alan holdingin geçmişi, kurucusu ve faaliyet alanları kamuoyu tarafından sıkça merak ediliyor. Özellikle “Oskar Holding kimin?”, “Sahibi kim?”, “Osman Karagöz kimdir?”, “Oskar Holding neden iflas etti?” gibi sorular Google’da en çok aratılanlar arasına girdi.

Oskar Holding’in sahibi Osman Karagöz, 31 Ekim 2023 tarihinde konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuş, ancak talep reddedilerek iflas kararı verilmiştir. Bu gelişme, Türkiye’nin enerji sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Oskar Holding Sahibi Kim, Oskar Holding Kimin, Kurucusu Kim?

Oskar Holding’in sahibi ve kurucusu Osman Karagöz’dür. Şirketin ismi de doğrudan kurucusunun adından türetilmiştir: “Osman” isminin ilk iki harfi ve “Karagöz” soyadının ilk üç harfinden oluşan Oskar ismi, markaya hem kişisel hem de kurumsal bir kimlik kazandırmıştır.

1976 yılında kurulan Oskar Holding, Türkiye merkezli olup enerji sektöründe faaliyet göstermeye başlamış, zamanla faaliyet alanını genişleterek uluslararası pazarda da yer edinmiştir. Karagöz’ün liderliğinde büyüyen holding, yıllar içerisinde Türkiye’nin en bilinen enerji şirketlerinden biri haline gelmiştir.

Osman Karagöz Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Osman Karagöz, Türk iş dünyasında özellikle enerji, elektrik ve altyapı alanlarında tanınan bir iş insanıdır. Doğum tarihi ve detaylı biyografik bilgileri kamuoyuna açık olmamakla birlikte, yaklaşık 50 yılı aşan iş deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen sanayicilerinden biri olarak gösterilir.

Karagöz’ün önderliğinde büyüyen Oskar Holding, Türkiye’nin yanı sıra 10’dan fazla ülkede faaliyet yürütmüş, yurt dışındaki projeleriyle de dikkat çekmiştir. Akkuyu Nükleer Santrali ve TEİAŞ projelerinde aktif rol oynamış olması, Osman Karagöz’ün sektördeki etkisini ortaya koymaktadır.

Oskar Holding İflas Etti Mi, Konkordato Süreci Ne Oldu?

Oskar Holding’in konkordato talebi ve iflas süreci, Türk iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. 2023 yılında mali darboğaza giren holding, artan borç yükü ve piyasa koşullarındaki dalgalanmalar nedeniyle Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu.

Ancak mahkeme bu başvuruyu reddetti ve şirketin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğuna kanaat getirerek iflas kararı verdi. İflas kararı sadece Oskar Holding’i değil, bağlı şirketleri de doğrudan etkiledi.

İflasın en önemli nedenleri arasında şunlar yer aldı:

2 milyar TL’yi aşan borç yükü

Yüksek faiz oranları ve kur dalgalanmaları

Kamudan alınan projelerin geri dönüşlerinin gecikmesi

Tedarikçi borçlarının çevrilememesi

Bu gelişme, yalnızca şirket çalışanlarını değil aynı zamanda birlikte iş yapılan kurumları da etkiledi.

Oskar Holding Hangi Şirketlere Sahip, Alt Şirketler Hangileri?

Oskar Holding, yalnızca tek bir şirketten ibaret değildir. Holding bünyesinde faaliyet gösteren birden fazla bağlı şirket bulunmakta ve bu şirketlerin her biri farklı alanlarda hizmet sunmaktadır.

İşte Oskar Holding’in sahip olduğu şirketler:

Oskar Enerji: Enerji nakil hatları ve trafo merkezleri projeleri

Oskar Elektrik: Elektrik altyapı hizmetleri

Oskar LED: LED aydınlatma ürünleri üretimi ve satışı

Oskar Kablo Sistemleri: Kablo üretimi ve enerji iletim çözümleri

Oskar GYO: Gayrimenkul yatırımları ve projeleri

Anadolu Elektrik: Elektrik malzeme üretimi ve dağıtımı

Anadolu Elektrik Bakü: Azerbaycan merkezli faaliyet gösteren iştirak

Bu şirketlerin bazıları doğrudan enerji altyapı projelerinde görev alırken, bazıları üretim, yatırım ya da teknoloji alanında çalışmaktadır. Bu geniş yapı, holdingin Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da aktif olmasını sağlamıştır.

Oskar Holding Hangi Alanlarda Faaliyet Gösteriyor, Sektörel Etkisi Ne?

Enerji, altyapı ve teknoloji alanlarında yoğun faaliyet gösteren Oskar Holding, yıllar boyunca şu alanlarda projeler üstlenmiştir:

Enerji nakil hatları ve trafo merkezleri

LED aydınlatma sistemleri

Ofis ve konut inşaatları

Bilgi teknolojileri altyapısı

Savunma ve lojistik altyapı sistemleri

Kamu ve özel sektör ihaleleri

Oskar Holding’in en çok bilinen projelerinden biri de Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde üstlendiği elektrik altyapı işleri olmuştur. Ayrıca TEİAŞ ile yürütülen projeler de holdingin kamu projelerindeki aktif rolünü göstermektedir.

Oskar Holding Hangi Ülkelerde Faaliyet Gösterdi, Uluslararası Projeleri Ne?

Oskar Holding sadece Türkiye içinde değil, yurt dışında da birçok ülkede proje gerçekleştirmiştir. Şirketin adı özellikle Orta Asya, Körfez ülkeleri ve Afrika’daki altyapı projelerinde sıkça geçmiştir.

Toplamda 10’dan fazla ülkede faaliyet yürütmüş olan holding, uluslararası elektrik altyapısı, aydınlatma ve enerji taşıma projeleri ile Türk mühendisliğini yurt dışında temsil etmiştir.