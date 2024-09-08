Bölgenin tam kapasiteye ulaşması durumunda, İç Anadolu’nun en cazip sanayi merkezlerinden biri olacağı öngörülüyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, OSB’nin gelecekteki ekonomik etkilerini ve hedeflerini detaylı bir şekilde açıkladı.

BÖLGE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Başkan Gökhan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nin, bölgeye yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım getireceğini belirterek, “Toplamda 400 milyon dolarlık bir ciro hedefliyoruz ve bunun 200 milyon dolarlık kısmını ihracat olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda, sanayi bölgesinde 10 bin kişilik bir istihdam yaratmayı öngörüyoruz” dedi.

HIZLA GELİŞEN BİR SANAYİ BÖLGESİ

Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı döneminde başlattığı yerel kalkınma hamlesinin bir parçası olarak hayata geçirildi. Kısa bir süre içinde büyük bir gelişim gösteren sanayi bölgesi, 33 firma ile yatırım anlaşması imzaladı. Bu firmalardan 2’si üretim faaliyetine geçti, 14’ü inşaat aşamasında bulunuyor ve 17’sinin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu ve inşaat ruhsatı işlemleri devam ediyor.

GENİŞ BİR ÜRETİM YELPAZESİ

Sanayi bölgesinin 1.070 dönüm üzerine kurulu olduğunu ifade eden Başkan Coşar, bu alanın 650 bin metreskaresinin sanayi parseli olarak tahsis edildiğini ve mevcut durumda bu alanın yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirtti. Organize sanayi bölgesinde, savunma sanayi, gıda, tekstil, tarım makineleri, organik kimya, metal, ambalaj ve makine sanayi gibi birçok sektörde üretim yapılması planlanıyor. Bölgenin tam kapasiteye ulaştığında 10 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Halihazırda, faaliyete geçen 2 firmada 199 kişi çalışıyor.

İKİNCİ ETAPTA DEV YATIRIMLAR

Boğazlıyan Belediye Başkanı, organize sanayi bölgesinin ikinci etapta 2.500 dönüm daha ilave edileceğini ve toplamda 3.600 dönüm büyüklüğe ulaşacağını duyurdu. Bu genişleme ile birlikte, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nin Yozgat’ın en büyük sanayi bölgesi olacağı ve bölgenin en büyük cazibe merkezi haline geleceği öngörülüyor. Coşar, “Bu gelişmelerle birlikte, Boğazlıyan ilçemiz bir sanayi şehri olarak öne çıkacak ve Yozgat’ın ticaret ve sanayi şehirleri arasında yerini alacak” şeklinde konuştu.

SERBEST BÖLGE VE EK YAPILAR

Başkan Coşar, organize sanayi bölgesinin yanında bir serbest bölge kurulacağını ve bu bölgelerin sanayi bölgesinin cazibesini artıracağını vurguladı. Ayrıca, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nin sadece Boğazlıyan’a değil, çevredeki Çandır, Sarıkaya, Çayıralan, Yenifakılı ve Şefaatli ilçelerine de hizmet vereceğini belirtti.

ENERJİ VE ALTYAPI YATIRIMLARI

2024 yılı içerisinde, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde, organize sanayi bölgesine 100 megavatlık bir enerji indirme istasyonunun inşaatına başlanacak. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içinde kimyasal ve biyolojik arıtma tesisi, kreş, sağlık ocağı, itfaiye merkezi ve idari bina gibi ek yapıların da tamamlanması planlanıyor. Başkan Coşar, “Bu yatırımlar, organize sanayi bölgemizin altyapısını güçlendirecek ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en hızlı kurulan sanayi bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor ve stratejik yatırımlar için tüm yatırımcıları bölgeye davet ediyor. Başkan Coşar, yerelden kalkınmanın en büyük örneklerinden biri olan bu sanayi bölgesinin, bölgesel ekonomik gelişiminin merkezinde yer alacağını vurguladı.