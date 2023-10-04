Oryantasyon programında üniversiteye yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin derslere başlamadan önce üniversitenin işleyişi, akademinin dışında faaliyet gösteren birimleri ve öğrencilerin faydalanabilecek alanları ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca uyum programı çerçevesinde öğrencilerin yeni arkadaşlarıyla birlikte olmanın yanı sıra, hocalarını tanıma fırsatı da buldu.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkez’inde gerçekleştirilen oryantasyon programının açılış programına Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, daire başkanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversiteye yeni kayıt yapan öğrencileri Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altında görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, yeni akademik yılının öğrencilerin gerek eğitim-öğretim hayatlarına gerekse de kişisel gelişimlerine katkı sağlaması noktasında verimli ve donanımlı geçmesi temennisinde bulunarak öğrencilerin vatana millete fayda sağlayan bireyler olarak yetişmelerini şiar edinmelerini söyledi.

Rektör Yaşar konuşmasının devamında öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi: “Öncelikle çok çalışmalısınız. Seçimlerinizi çok iyi ve doğru yapmalısınız. Hayatınıza doğrudan etki edecek ve belirleyecek olan sizlerin seçimleridir. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak sizlerin seçimlerinize yön verme noktasında gerekli her türlü desteği ve hizmeti sağlayacağız. Önünüze takoz olabilecek her türlü engeli oradan kaldırın. Korkularınızla yüzleşin ve güçlü olun. Kendinizi iyi tanıyın. Kapasitenizi bilerek eksik yönlerinizi tamamlayın. İyi birer gözlemci olun. Başkalarının hatalarından dersler çıkarın. Hata yapmaktan ve özür dilemekten çekinmeyin. Proaktif davranmak zorundasınız. Başkalarının sizler adına kararlar vermemesi için proaktif davranmalısınız. Saygı duymak zorundasınız. Sabırlı olmalısınız. Kendinizi asla ezdirmemelisiniz. Üniversiteli bireyler olarak sosyal zekânızı kullanmak zorundasınız. Dedikodulara kulağınızı tıkamalısınız. Görev insanı olmalısınız. Toplumda iletişimi güçlü bireyler olmalısınız. Cömert olmalısınız ve paylaşmayı bilmelisiniz. Şükretmeyi bilmelisiniz. Prensipleriniz vicdanınızın önüne hiçbir zaman geçmemeli. En önemlisi hayatın fizyolojisine saygı duymalısınız. Bunları birer düstur ve öğüt olarak görmenizi siz değerli öğrencilerimden rica ediyorum. Bu duygularla Şehrimize, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. 2023-2024 akademik yılının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, yeni akademik yılda öğretim elemanlarına ve öğrencilere başarılar diliyorum.”

Açılış konuşmasının ardından, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı. (Haber Merkezi)