5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından seslenen ekoloji örgütleri, kömürden 2030 yılına kadar 'adil çıkış' istediklerini duyurdu.

Türkiye’nin 13 ilinde, 3 Haziran’da eş zamanlı basın açıklaması ve eylemlerle kamuoyuna sunulan bildirinin imzacıları arasında Muğla, Kahramanmaraş, Çanakkale, Antalya, İzmir, Denizli, Sivas, Adana, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Hatay, Karaman gibi illerde yıllardır kömüre karşı mücadele eden 17 kurum yer aldı.

Bildiride, kömür madenciliği ve kömürlü termik santraller nedeniyle bölgede yaşayanların ya topraklarını kaybederek köylerini terk etmek ya da madene inmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Kömürün artık vadesinin dolduğuna vurgu yapılan bildiride, yapılan bilimsel çalışmaların Türkiye için rüzgarı ve güneşi merkeze alan toplumun gerçek enerji ihtiyacına yönelik bir enerji dönüşümünün 2030’a kadar mümkün olduğuna dikkati çekilerek, "Bu enerji dönüşümü doğa koruma alanları, orman, tarım alanları, su varlıkları üzerindeki baskıyı arttırmayacak şekilde planlanmalı, dönüşümde biyolojik çeşitlilik gözetilmeli, arazi kullanımı kararları planlı ve bütüncül politikalarla verilmeli, gıda güvencesini temin eden verimli tarımsal araziler korunmalı, yöre insanının ekolojik ve sosyal hakları gözetilmeli. Ancak bu sayede iklim krizinin doğa ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele edebiliriz" mesajı yer aldı.

Karar alıcılardan, kimsenin işsiz, güvencesiz, sağlıksız, enerjisiz kalmadığı planlı ve kademeli bir kömürden çıkış planı hazırlanmasını talep eden imzacılar, bu planın ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan adil bir geçişi temin etmesinin şart olduğunu kaydetti.

Bildiriyi imzalayan örgütler şöyle:

Adana - Çevre ve Tüketici Koruma Derneği

Adana - Doğu Akdeniz Çevre Platformu

Antalya - Korkuteli Dereköy Köylüleri

Balıkesir - Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Bursa - Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği

Bursa - Nilüfer Gençlik Meclisi

Çanakkale - Çan Çevre Derneği

Denizli - Avdan Platformu

Eskişehir - Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği

Hatay - Antakya Çevre Koruma Derneği

İzmir - Ege Çevre ve Kültür Platformu

İzmir - Foça Çevre ve Kültür Platformu

Kahramanmaraş - Afşin / Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu

Karaman - Karaman Ekoloji Derneği

Muğla - İkizköy Çevre Komitesi

Muğla - Muğla Çevre Platformu

Sivas - Bakırtepe Çevre Platformu İGF