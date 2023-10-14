Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ziyaretlerden ilki Savunma Sanayi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş ve Teknokent Danışmanı Konuralp Pirinçci’ye oldu.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversite-sanayi iş birliği modelleri ve hedeflenen ortak projeler konusunda istişarelerde bulundu. Savunma Sanayi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş ve Teknokent Danışmanı Konuralp Pirinçci, Yaşar’ın nazik ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yaşar’ın bir diğer ziyareti ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Daire Başkanı İbrahim Karabulut’a oldu. Ziyarette üniversite-sanayi işbirlikleri ekseninde araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmelerin desteklenmesi ve teşviki hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Daire Başkanı İbrahim Karabulut ziyaretleri için Yaşar’a teşekkür etti.