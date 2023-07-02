Yozgat'ta geçmişte önemli bir yeri olan, unutulmaya yüz tutmuş, Yerköy Aydıngün (Midiliç) Köyüne özgü Midiliç çömlek peynirinin üretiminde öncü olan Bozkırın Kadın Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Örmüş, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı ziyaret ederek ürettikleri Midiliç çömlek peynirini hediye etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Başkan Yılmaz, “İlçemiz Aydıngün (Midiliç) köyünde üretimi organik olarak gerçekleştirilen, doğallığı ve lezzetiyle de ünü il sınırlarını aşan çanak peynirimizin üretimini gerçekleştiren üretici kooperatifinin Başkanı Sayın Ebru Örmüş, Bursa Yozgatlılar Derneği Başkanı Sayın Ahmet Arslan ve Aydıngün Köyü Muhtarımız Sayın Faik Hoşgeldi bayram vesilesiyle bizleri ziyaret etmişlerdir. Anadolunun damak tadını doğallıkla birleştiren ve yapmış oldukları üretimle ilçemize katmadeğer katan midiliç köyü sakinlerimize ve ziyaretleriyle bizleri onurlandıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Melike Aslı Arslan